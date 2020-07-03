В Минобороны заявили, что у добровольцев, получивших вакцину от COVID-19, нет осложнений

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Добровольцы, получившие вакцину от коронавирусной инфекции две недели назад на базе военного госпиталя им. Бурденко, нежелательных последствий не имеют. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано", - сказали в военном ведомстве.

Добровольцы, входящие в состав второй группы, получили первый компонент вакцины 23 июня, на 21 сутки после этого им будет по показаниям введен второй компонент. "[Они] также чувствуют себя хорошо, осложнений или побочных реакций нет", - отметили в Минобороны.

Тестирование вакцины проводится Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Все добровольцы находятся под постоянным медицинским наблюдением. Специалисты проводят ежедневный осмотр и проводят необходимые лабораторные исследования.

В начале июня в Минобороны сообщили, что для клинических испытаний вакцины отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие, во вторую - гражданские лица. По данным ведомства, в группу добровольцев-военнослужащих вошли 50 человек, в том числе пять женщин. Также среди отобранных военных-добровольцев 10 медицинских работников. Как заявил 30 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу, исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции должны быть завершены до конца июля.