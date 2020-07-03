Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

НУР-СУЛТАН, 3 июля. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин записал специальное видеопоздравление по случаю 80-летия Нурсултана Назарбаева, в котором отметил его заслугу в развитии Казахстана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба первого президента республики.

"Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой. С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам", - говорится в послании.

Путин напомнил, что общепризнанны мудрость и дальновидность Назарбаева, колоссальная ответственность и взвешенность, богатый жизненный и управленческий опыт. "Вы по праву снискали высокий авторитет у себя в стране и в России, да и во всем мире как выдающийся государственный деятель и настоящий лидер. Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлен в будущее", - сказал он в видеопоздравлении.

6 июля 2020 года Назарбаеву исполнится 80 лет. День Столицы, приходящийся на 6 июля, отмечают в Казахстане как государственный праздник. В 1997 году первый президент республики перенес столицу из Алма-Аты в город Акмолу, который в 1998 году переименовали в Астану. 23 марта 2019 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь Назарбаева.