Все пункты сдачи ЕГЭ в России прошли полную дезинфекцию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Пункты сдачи ЕГЭ в России прошли полную дезинфекцию, чтобы обезопасить всех сдающих экзамены от коронавируса. Об этом в пятницу во время рабочей поездки в Республику Алтай сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"На сегодня система образования готова к проведению ЕГЭ. 29 и 30 июня прошли пробные экзамены, как раз на них отрабатывалась технология проведения экзамена, отрабатывались меры эпидемиологической защиты. Вчера прошла полная дезинфекция всех пунктов проведения экзамена. Поэтому, и по мнению Роспотребнадзора, и по мнению специалистов, на сегодня пункты готовы, и надеюсь, что экзамен состоится в соответствии с порядком, утвержденным министерством просвещения, Рособрнадзором", - сказал Кравцов.

В этом году ЕГЭ сдают выпускники школ, в том числе прошлых лет, которым необходим ЕГЭ для поступления в вузы. Министр напомнил, что до 15 июня все учащиеся одиннадцатых и девятых классов получили аттестаты, аттестация проводилась по текущим оценкам.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ. Позднее в Минпросвещения уточнили, что в эти даты состоится проверка готовности системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Основная волна сдачи экзаменов начнется 3 июля. Вторая волна сдачи ЕГЭ для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в первой, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.