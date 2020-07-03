Работа.ру составила список необычных вакансий этого лета

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ручница на трикотажной фабрике, кузнец и повар-блинопек оказались среди самых необычных вакансий в Москве за июнь - июль. Об этом ТАСС сообщили в сервисе "Работа.ру".

Так, например, на постоянную работу или в качестве подработки трикотажная фабрика ищет ручницу. Специалисту предстоит заниматься стяжкой макушек у шапок, а также проверкой трикотажных купонов на предмет брака, отпаркой моделей, фасовкой и упаковкой. За такую работу предлагают до 35 тыс. рублей.

Для любителей животных открыта вакансия грумера (парикмахер для питомцев). Соискатель должен иметь опыт работы по уходу за внешним видом и здоровьем домашних питомцев более года. Это работа с гибким графиком, где конечный оклад будет зависеть от количества выполненных заказов и может достигать 60 тыс. рублей.

Зарплату от 70 тыс. рублей предлагают кузнецу с опытом от трех лет. Так, подмосковной фабрике требуется специалист по производству художественных кованых изделий, соискатель должен уметь работать на молоте.

По данным сервиса, повар-блинопек в сети ресторанов традиционной русской кухни может рассчитывать на зарплату от 76 тыс. рублей. Преимущество этой вакансии в том, что она доступна соискателям из любого региона России, готовых работать вахтовым методом в Москве. Работодатель предоставляет успешным кандидатам бесплатное обучение и проживание. Кроме того, соискатель может самостоятельно выбрать длительность вахты - от 30 до 90 дней.

Самую высокую зарплату, 100 тыс. рублей, из текущего списка предлагают печнику с опытом работы от пяти лет. Специалисту предстоит заниматься кладкой каминов, печей и барбекю. Заработок будет зависеть от количества выполненных заказов.