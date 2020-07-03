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В Самарской области завершили эвакуацию жителей из поселка, где произошла утечка газа

Для них организовали пункты временного размещения на базе местных дома культуры и школы

ТАСС, 3 июля. Эвакуация 1,6 тыс. жителей в поселке Верхняя Подстепновка Самарской области из-за утечки газа из газопровода, вызванной незаконной врезкой, завершена. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Чтобы исключить малейшую угрозу для людей, провели оповещение и эвакуацию жителей. Всего на территории проживают 1600 человек, по докладу главы района по состоянию на 2:30 (1:30 мск) эвакуация завершена", - написал губернатор в официальном аккаунте Instagram.

Он пояснил, что часть жителей уехали к родственникам или вернулись в дома с дачных участков, 89 человек размещены в пунктах временного размещения на базе местных дома культуры и школы.

В четверг при проведении земляных работ в километре от населенного пункта Верхняя Подстепновка аварийной бригадой Нефтегорского газоперерабатывающего завода была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод низкого давления. Погибших и пострадавших нет.

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РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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