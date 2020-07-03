Поисковики нашли под Мурманском обломки самолета Boston времен Великой Отечественной

МУРМАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Поисковики североморского поискового отряда "Ваенга" и мурманского регионального Центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив обнаружили под Североморском в 40 км от Мурманска место крушения и обломки самолета Boston времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил руководитель поискового отряда "Ваенга", начальник отдела регионального Центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив Эдуард Миронов.

"Экспедиционная группа североморского поискового отряда Boston и представители регионального Центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив города Мурманска произвели поисковую разведку и обнаружили двигатели и останки фюзеляжа самолета марки Boston, которые поставлялись по ленд-лизу в Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Место крушения находится примерно в 40 км от Мурманска под Североморском, в районе Губы Средняя на выходе в Кольский залив", - сказал Миронов.

Он добавил, что принадлежность к марке Boston удалось установить по виду самой двигательной установки самолета. "Это один из немногих самолетов, у которых двухрядный двигатель, это позволило сделать заключение о принадлежности к марке Boston. Двигательная установка у него состояла из двух 14-цилиндровых двигателей и воздушного охлаждения типа "двойная звезда", - пояснил руководитель поисковой группы.

Миронов уточнил также, что обзорная разведка местности и исследование фрагментов фюзеляжа и двигателей не позволили пока установить номер потерпевшего крушение самолета, в результате будет предпринята вторая экспедиция в конце июля.

"В ходе второй экспедиции, ближе к концу июля, мы планируем с металлоискателями шире пройти вокруг места падения самолета и попробуем отыскать то, что скрыто от глаз, возможно, под слоем грунта и растительности. Надеемся, что нам повезет найти номера двигателей, и после, уже через работу в архивах, узнать, когда самолет потерпел катастрофу и самое главное - кто летал на этом самолете и какова судьба экипажа", - поделился планами Миронов.

На месте крушения самолета в тундре поисковики планируют установить табличку с информацией о находке, которая будет обновляться по мере получения сведений. Вопрос о дальнейшей судьбе найденных фрагментов и двигателей пока не решен.