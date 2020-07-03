Amazon и создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по Fallout

Компания Amazon и разработчик компьютерных игр Bethesda выпустят сериал по мотивам вселенной Fallout, созданием шоу займутся режиссеры сериала "Мир Дикого Запада" Лиза Джой и Джонатан Нолан. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter . Также информация о новом проекте опубликована на сайте Bethesda.

В своем совместном заявлении Джой и Нолан отмечают, что Fallout - это одна из "величайших игровых серий всех времен" и что они рады работать с Тоддом Ховардом (геймдиректор третьей и четвертой частей Fallout - прим. ТАСС) и остальной командой в Bethesda над созданием сериала по "огромной и мрачной вселенной" для Amazon Studios.

Кто войдет в актерский состав и команду сценаристов сериала, пока не разглашается. Неизвестна и примерная дата релиза. Однако сообщается, что если Amazon одобрит концепцию сериала, к его производству приступят, минуя пилотную стадию.

Fallout - серия постапокалиптических игр, выходящая с 1997 года. Последняя игра серии вышла в 2018 году. События игры разворачиваются в постапокалиптическом мире после ядерной войны.