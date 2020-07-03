Власти Владивостока включат отдаленный остров в туристическую сеть города

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Администрация Владивостока планирует к сентябрю открыть новый туристический экомаршрут на отдаленном острове Попова, который входит в состав муниципалитета. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил глава города Олег Гуменюк.

"Есть у нас своя программа развития туризма, где прописаны условия, которые мы будем ставить перед работающими здесь туристическими фирмами. Да и сами мы готовим туристические маршруты, первый - на остров Попова, протяженностью около 4 километров мимо столетних лип, рек из камней, старого оборонительного капонира и с выходом на высокий утес с видом на Японское море. Тропа сейчас благоустраивается, и думаю, что к сентябрю она будет открываться", - сказал мэр. Он добавил, что идет подготовка к капитальному ремонту причала на острове.

Спрос на экологические маршруты в столице Дальнего Востока рос несколько лет вместе с притоком иностранных туристов. Как отметил Гуменюк, растет и нагрузка на городскую инфраструктуру.

Остров Попова входит в городскую черту Владивостока, при этом находится в двух часах хода по морю от центра города. Население острова, по официальным данным, составляет около 1,3 тыс. человек. Среди приморцев, предпочитающих дикий отдых, остров славится удобными и длинными пляжами и чистой водой, так как его северо-восточная часть выходит на открытое Японское море. На острове также расположен один из участков Дальневосточного морского заповедника.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. В мае вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.