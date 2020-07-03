В Улан-Удэ после голосования по "народному бюджету" приобретут 20 автобусов

УЛАН-УДЭ, 3 июля. /ТАСС/. Мэрия Улан-Удэ до конца 2020 года закупит 20 автобусов большой вместимости. На голосовании, которое прошло одновременно с голосованием по поправкам к конституции, жители города отдали большинство голосов за расширение автопарка МУП "Городские маршруты", сообщили журналистам в пресс-службе администрации столицы Бурятии.

Жители Бурятии одновременно с голосованием по правкам к Конституции РФ имели возможность высказаться по актуальным социальным вопросам. В регионе распределяли 300 млн рублей, выделенные республике на благоустройство населенных пунктов по поручению президента РФ Владимира Путина.

"Большинством голосов жителей Улан-Удэ поддержана покупка 20 автобусов для муниципального предприятия в рамках голосования по проекту "Народный бюджет". За этот пункт проголосовали более 150 тысяч из 175 тысяч горожан, принявших участие в голосовании, 20 современных, комфортабельных автобусов средней вместимости будут приобретены до конца 2020 года", - сообщили в мэрии.

В Улан-Удэ с каждым годом уменьшается количество частных перевозчиков, и проблема транспортной доступности для жителей отдаленных микрорайонов становится все ощутимее: автобусы большой вместимости сейчас актуальны для работы по обслуживанию отдаленных микрорайонов - Левобережья, Машзавода, 100-х и 40-х кварталов. В целом на город Улан-Удэ из 300 млн рублей из федерального бюджета выделено 133,6 млн рублей. Бюллетень для голосования по распределению этих средств был составлен на основе предложений горожан, поступивших на сайт "народныйбюджет03.рф". Остальные средства распределены между другими муниципалитетами.

В мэрии отметили, что на каждом избирательном участке также имелась своя индивидуальная часть бюллетеня, куда вошли предложения горожан по решению проблем округа: строительство детских площадок, освещение улиц, ремонт тротуаров и другое. Часть денег пойдет на благоустройство районов города.

В Бурятии в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 458,2 тыс. человек, явка составила 64,6%. Одобрили поправки 71,95% голосовавших, или 329,2 тыс. человек. Против проголосовали 26,49%, или 121,2 тыс. жителей республики.