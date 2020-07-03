В Башкирии в гараже обнаружены медицинские отходы

УФА, 3 июля. /ТАСС/. Медицинские отходы обнаружены в гараже в башкирских Туймазах. Они могли использоваться районной больницей для оказания помощи пациентам с коронавирусом. По данному факту начата проверка, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры республики.

"Туймазинская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры республики начала проверку по факту складирования в гараже медицинских отходов, предположительно использованных ГБУЗ Туймазинская ЦРБ при оказании медицинской помощи больным с диагнозом COVID-19. На место проверки выехал Туймазинский межрайонный прокурор. К проверочным мероприятиям привлечены специалисты Роспотребнадзора и Минэкологии Башкирии", - говорится в сообщении.

Прокуратура намерена дать оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при обращении с медицинскими отходами, выполнению договора на утилизацию медизделий, который заключен между больницей и коммерческой организацией, а также действиям должностных лиц медучреждения. "В настоящее время прилегающая к гаражу территория оцеплена, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и опрашиваются причастные к инциденту лица", - добавили в прокуратуре.

По данным Минздрава Башкирии, Туймазинская ЦРБ одна из 33 медучреждений, в которой лечатся пациенты с коронавирусом.