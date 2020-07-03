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В Самаре уволили двух воспитателей за жестокое обращение с ребенком

Ранее проверку в связи с инцидентом инициировала прокуратура

ТАСС, 3 июля. Двое воспитателей самарского дома ребенка уволены после того, как в интернете было опубликовано видео с грубым обращением с ребенком одной из женщин. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Видео ранее появилось в социальных сетях. На кадрах запечатлены гуляющие на площадке дети и взрослая женщина, вероятно воспитатель. В какой-то момент она грубо "вытряхивает" из игрушечной коляски ребенка, а затем, когда малыш падает, не обращает внимания на плач и не подходит к нему. Накануне прокуратура региона начала проверку по факту инцидента.

"По указанным фактам проведена служебная проверка в отношении двух воспитателей, работающих на смене. Указанный факт подтвердился, принято решение о прекращении с 3 июня трудовых отношений с работниками по инициативе работодателя", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области в настоящее время также организована проверка по выяснению обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению настоящего проступка. В состав комиссии по проверке включены представители министерства, областных подведомственных учреждений, общественных организаций.

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