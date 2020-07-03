Рособрнадзор не зафиксировал существенных сбоев с момента старта ЕГЭ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Существенных сбоев с момента старта Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 3 июля не зафиксировано, сообщил журналистам в пятницу врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

ЕГЭ-2020: как будут проходить экзамены в этом году

"Глубокой ночью он у нас стартовал, мы отслеживаем ситуацию. Серьезных сбоев и нарушений мы не видим, достаточно спокойно проходят экзамены", - заявил Музаев.

Основная волна сдачи ЕГЭ стартовала 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. На участие в ЕГЭ зарегистрировано около 714 тыс. человек.