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Рособрнадзор не зафиксировал существенных сбоев с момента старта ЕГЭ

Основная волна сдачи ЕГЭ началась 3 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Существенных сбоев с момента старта Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 3 июля не зафиксировано, сообщил журналистам в пятницу врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

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"Глубокой ночью он у нас стартовал, мы отслеживаем ситуацию. Серьезных сбоев и нарушений мы не видим, достаточно спокойно проходят экзамены", - заявил Музаев.

Основная волна сдачи ЕГЭ стартовала 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. На участие в ЕГЭ зарегистрировано около 714 тыс. человек.

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