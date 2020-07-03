Кабмин усовершенствовал процедуру включения лекарств в перечень для закупок медучреждений

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство России усовершенствовало процедуру включения лекарств в перечень препаратов, которые могут закупаться медучреждениями по торговым наименованиям. Как сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина, постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Вопрос о включении (или исключении) лекарств в список будет обсуждаться более широким кругом специалистов, - пояснили новый порядок в кабмине. - Рассматривать заявки будут не только члены межведомственного совета по общественному здоровью при Минздраве РФ, но и главные внештатные специалисты Минздрава (не менее двух), которые специализируются в вопросах применения препарата. Они в свою очередь получат право собирать экспертные мнения от медицинских и фармацевтических сообществ". На заседании совета при предварительном обращении разрешается присутствовать представителям заявителя (производителя или медорганизации), а также юридических лиц, на права которых может повлиять принимаемое решение.

При рассмотрении заявки будут учитываться и результаты фармаконадзора, в том числе данные об эффективности и безопасности при замене различных препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования, а также стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации, подтверждающие необходимость применения препарата. Информация о принятых решениях будет публиковаться на сайте Минздрава в течение пяти рабочих дней после заседания совета. "Все это сделает саму процедуру более открытой", - подчеркнули в пресс-службе.

"Благодаря новому постановлению пациенты смогут лечиться дома теми же препаратами, которые врачи назначали им в стационаре, - добавили в правительстве. - Это же правило будет действовать и при переводе больного в другое медучреждение. Таким образом, пациенты смогут следовать той схеме лечения, которая уже доказала свою эффективность".