Володин: присвоение городам почетных званий увековечит подвиг ковавших Победу в тылу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Решение главы государства присвоить двадцати российским городам почетное звание "Город трудовой доблести" увековечит подвиг их жителей, которые ковали Победу в тылу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение президента увековечит подвиг тех, кто ковал Победу в тылу - без их подвига она была бы невозможна. Вечная им память и вечная слава... Дети, женщины, старики недоедали, недосыпали, валились с ног от усталости, но трудились, обеспечивая фронт всем необходимым", - приводит слова Володина в пятницу пресс-служба нижней палаты.

"Горжусь, что среди городов, которые удостоились этого высокого звания, - мой родной Саратов", - добавил спикер. Он напомнил, что Саратов в годы войны был прифронтовым городом, подвергался бомбежкам, на фронт ушли более 680 тыс. жителей области, в боях погибли более 300 тыс. человек.

"В годы войны в нем была сосредоточена значительная часть оборонно-промышленного комплекса, 35 крупных оборонных предприятий. Среди них Саратовский авиационный завод, выпускавший самолеты Як-1 и Як-3, нефтеперерабатывающий завод "Крекинг", шарикоподшипниковый завод, станкостроительный завод. Каждый третий самолет для фронта был выпущен Саратовским авиационным заводом. Гитлер лично приказал уничтожить заводы "Крекинг" и авиационный", - сказал Володин. По словам председателя Госдумы, для жителей как Саратовской области, так и других регионов признание подвига тружеников тыла так же важно, как и подвига участников сражений.

В четверг на сайте Кремля был размещен указ президента России Владимира Путина о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам. В перечень вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи. Согласно закону об учреждении звания "Город трудовой доблести", оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.