Попова: площадь летних веранд целесообразно увеличить с точки зрения эпидемиологии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Увеличение площади летних веранд в нынешних условиях целесообразно с точки зрения эпидемиологии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Диалог", фрагмент которой был показан в пятницу на телеканале "Россия-24" .

Предложение увеличить площадь летних веранд озвучил в ходе программы ресторатор Аркадий Новиков.

"Эпидемиологическая целесообразность очевидна. Экономическая - для тех, кто этими площадями сегодня располагает, здесь нужно посмотреть и взвесить. В части эпидемиологической целесообразности я, безусловно, готова вас поддержать", - ответила ему Попова.

Такое решение принимается властями городов и муниципалитетов, напомнила она.

Работа ресторанов и кафе в регионах России после снятия ограничительных мер из-за пандемии возобновляется с открытия летних веранд, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Так, в Москве власти разрешили открыть летние веранды с 16 июня, а с 23-го заработали стационарные кафе.