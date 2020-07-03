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Попова: площадь летних веранд целесообразно увеличить с точки зрения эпидемиологии

С таким предложением выступил ресторатор Аркадий Новиков

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Увеличение площади летних веранд в нынешних условиях целесообразно с точки зрения эпидемиологии, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Диалог", фрагмент которой был показан в пятницу на телеканале "Россия-24".

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Предложение увеличить площадь летних веранд озвучил в ходе программы ресторатор Аркадий Новиков.

"Эпидемиологическая целесообразность очевидна. Экономическая - для тех, кто этими площадями сегодня располагает, здесь нужно посмотреть и взвесить. В части эпидемиологической целесообразности я, безусловно, готова вас поддержать", - ответила ему Попова.

Такое решение принимается властями городов и муниципалитетов, напомнила она.

Работа ресторанов и кафе в регионах России после снятия ограничительных мер из-за пандемии возобновляется с открытия летних веранд, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Так, в Москве власти разрешили открыть летние веранды с 16 июня, а с 23-го заработали стационарные кафе.

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РоссияПопова, Анна Юрьевна
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