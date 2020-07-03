Мосгорсуд признал законным отказ семье Валленберга в иске к Генпрокуратуре

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение столичного Хамовнического суда отказать племяннице Рауля Валленберга в удовлетворении иска к Генеральной прокуратуре РФ и Главной военной прокуратуре РФ с требованием представить документы о реабилитации шведского дипломата Рауля Валленберга. Об этом ТАСС заявил адвокат Иван Павлов, который представляет интересы истцов.

"Мосгорсуд 30 июня вновь отказал нам в удовлетворении жалобы на решение Хамовнического суда после того, как она была направлена на новое апелляционное рассмотрение кассационным судом. Мы обязательно будем обжаловать данное решение в вышестоящих инстанциях ", - сказал Павлов.

Хамовнический суд Москвы в феврале 2019 года отказал племяннице Валленберга Эльсе Мари Дюпюи и исследователям Вадиму Бирштейну и Сюзанне Бергер в удовлетворении административного искового заявления "о признании незаконным отказа в предоставлении информации и об обязании предоставить запрашиваемую информацию". Истцы хотели получить заключение Генпрокуратуры о реабилитации Валленберга, а также копии документов, где сказано, на основании чего ведомство решило реабилитировать шведского дипломата.

"Лично я считаю этот отказ частью общей политики засекречивания архивных документов. Возможно, руководство нашей страны опасается скандала и возможных санкций, а потому не дает доступ к этим материалам родственникам Валленберга",- сказал Павлов.

Мещанский суд Москвы 18 сентября 2017 года отклонил иск семьи Валленберга к ФСБ с требованием предоставления материалов ареста и содержания Валленберга в советской тюрьме.

Рауль Валленберг был шведским дипломатом, и во время Второй мировой войны он спас от нацистских концлагерей тысячи евреев, которым выдавал паспорта граждан Швеции, занимавшей нейтральную позицию в те годы. После освобождения Будапешта советскими войсками в январе 1945 года Валленберг был задержан и отправлен в Москву, где, как предполагается, умер в тюрьме.

История Валленберга

Причины и обстоятельства ареста Валленберга в январе 1945 года в Будапеште по-прежнему остаются неизвестными. В сентябре 1991 года российская сторона передала шведской пять найденных в архивах КГБ СССР документов, касающихся дипломата. В это же время была создана российско-шведская рабочая группа по выяснению судьбы Валленберга.

Стало известно, что шведский дипломат, арестованный в Будапеште 17 января 1945 года, 6 февраля был помещен во внутреннюю тюрьму Министерства госбезопасности на Лубянке со "статусом военнопленного". В сохранившемся рапорте тюремного врача утверждалось, что Валленберг умер там 17 июля 1947 года. Как предполагается, он умер от инфаркта миокарда. По свидетельствам ряда лиц, в том числе иностранных граждан, содержавшихся тогда в той же тюрьме, стало известно, что Валленберг "подозревался в шпионаже в пользу Германии".

В декабре 2000 года Генпрокуратура РФ приняла решение о реабилитации Валленберга и его водителя Вильмоша Лангфельдера.

В 2012 году МИД Швеции обратился к российским коллегам с просьбой оказать помощь в поисках документов, проливающих свет на судьбу Валленберга. Но, как отмечают российские эксперты, ни протоколов допросов, ни иных документов в архивах не сохранилось. Все, что удалось найти, было давно рассекречено и доступно исследователям.