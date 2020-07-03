Отрицавший пандемию схиигумен Сергий не явился на церковный суд в Екатеринбурге

"Заседание суда началось в полдень [по местному времени]. Отец Сергий на суд не прибыл", - сообщила она.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Схиигумен Сергий (Романов), духовник Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией", не явился на третье заседание суда Екатеринбургской епархии, сообщила журналистам в пятницу представитель епархии Анжела Тамбова.

Как сообщает коррреспондент ТАСС, к зданию епархии перед началом судебного процесса пришли около 50 сторонников Сергия, которые собирались "оказать ему духовную и моральную поддержку". На месте дежурят представитель полиции, а также отряды Государственного реестра казачьих общин.

Отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая священник после продолжения проповедей был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.

16 июня в монастыре произошел конфликт между схиигуменом и настоятельницей Варварой (Крыгиной), в результате которого Варвара покинула обитель. Местные СМИ назвали происходящее "захватом" монастыря со стороны духовника Сергия, однако ни полиция, ни сам Сергий и Екатеринбургская епархия не подтвердили эту информацию. В епархии заявили, что настоятельница самостоятельно покинула обитель, чтобы "избежать ненужных распрей", а действия схиигумена назвали "непослушанием священноначалию".

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена состоялось 15 июня, но дальнейшее рассмотрение было перенесено на 26 июня, а потом - на 3 июля. Третье заседание должно было стать итоговым вне зависимости от явки на него клирика.