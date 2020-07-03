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Пандемия коронавируса нового типа

В Амурской области открыли лабораторию для тестирования на коронавирус

Раньше анализы на коронавирус отправлялись в областной центр, что увеличивало время ожидания результатов теста

ТАСС, 3 июля. Власти Амурской области открыли лабораторию для выявления коронавирусной инфекции в отдаленном городе Тында на севере региона. Раньше анализы на коронавирус отправлялись в областной центр, что увеличивало время ожидания результатов теста. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В конце мая в Тынде выявили коронавирус у педиатра, которая в ожидании результатов анализа приняла порядка 100 пациентов. Всех контактных жителей тогда отправили на обследование и лечение. После этого власти региона запланировали открытие в Тынде лаборатории для выявления новой коронавирусной инфекции.

"На территории Тынды открыта лаборатория Роспотребназора по выявлению заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Со следующей недели аналогичная лаборатория открывается и на территории Свободного, что позволит оптимизировать все проводимые лабораторные исследования", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, в Амурской области выявлено 1 765 случаев новой коронавирусной инфекции, 705 пациентов выздоровели. В Тынде подтверждено 138 случаев. Самое больше количество зараженных в Благовещенске - 746 человек.

Тында считается столицей БАМа, это крупный транспортный узел на севере Амурской области. Численность населения - около 33 тыс. человек. Расстояние до областного центра Благовещенска составляет почти 600 км.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия коронавируса нового типа
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