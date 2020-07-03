Туроператоры Сочи просят отсрочить введение электронных путевок в условиях кризиса

СОЧИ, 3 июля. /ТАСС/. Представители турбизнеса Сочи, одного из наиболее популярных курортных городов России, выступили против принятия закона об обязательном использовании электронной путевки в условиях кризиса после пандемии коронавируса. Соответствующее письмо с просьбой отложить принятие закона, которое есть в распоряжении ТАСС, направлено президенту Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрею Игнатьеву.

"Представители туристского бизнеса Сочи обеспокоены ситуацией с подготовкой к рассмотрению Государственной Думой во втором чтении законопроекта № 831599-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (в части правового регулирования функционирования единой информационной системы электронных путевок)". Считаем, что в текущей ситуации глубокого кризиса на туристском рынке, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции, введение дополнительной финансовой нагрузки на туристский бизнес является нежелательным и негативным", - говорится в письме.

Член правления РСТ, генеральный директор туроператора "Ривьера-Сочи" Бэлла Тарасова пояснила ТАСС, что существующий механизм финансового обеспечения деятельности туроператоров соответствует реалиям рынка и защищает права туристов. При этом, случаи банкротства туроператоров и невыполнения ими своих обязательств бывают крайне редко. Кроме того, введение дополнительных сборов увеличит стоимость путевок и снизит доступность поездок для россиян.

В письма туроператоры предлагают "вопрос о введении единой информационной системы электронных путевок рассмотреть после выхода туристской отрасли из кризисной ситуации и восстановления турпотока на основе комплексного обсуждения вопросов финансового обеспечения туроператорской деятельность и гарантий прав туристов заинтересованными представителями туристского бизнеса, министерств и ведомств".

Система "Электронная путевка" призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний. Планируется, что она позволит клиентам отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет. Предполагается, что в случае невыполнения обязательств туроператором можно будет обращаться в фонд персональной ответственности компании при ассоциации "Турпомощь" с квитанцией электронной путевки. Система также должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.