Архангельская область лидирует по онкологическим заболеваниям среди регионов России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Архангельская, Брянская и Сахалинская область входят в тройку российских регионов с самым высоким показателем впервые выявленных злокачественных новообразований, по данным за 2019 год. В Архангельской области этот показатель составляет 566,2, в Брянской - 556,2 и на Сахалине -550,2 случая на 100 тыс. населения, свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства.

Следом идут Мордовия (548,6 случая), Пензенская область (548,1), Орловская (546,9), Ярославская (543,4), Курская (537,7), Ивановская (534,2) области и Севастополь (532)

Самые низкие показатели по впервые выявленным злокачественным новообразованиям на 100 тыс. человек населения наблюдаются в Дагестане (163,6), Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в Ямало-Ненецком автономном округе (215,3).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошлый год отмечается 385,3 (388,9 в 2018 году) и 506,5 (483,3 в 2018 году) случаев на 100 тыс. человек населения соответственно.

Число выявленных злокачественных новообразований в 2019 году увеличилось на 2,5% по сравнению с 2018 годом. Так, число впервые выявленных злокачественных новообразований в 2019 году составило 640 391, что на 15 682 больше, чем было в 2018 году (624 709). При этом в 2019 году всего было зарегистрировано 436,3 случая на 100 тыс. населения, а в 2018 году - 425,5 случаев на 100 тыс. населения.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.