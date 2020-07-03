Кемеровские хирурги успешно прооперировали женщину с редчайшей опухолью мозга

КЕМЕРОВО, 3 июля. /ТАСС/. Хирурги Кузбасской клинической больницы (ККБ) им. С. В. Беляева успешно применили современный метод удаления доброкачественной опухоли подъязычного нерва - заболевания головного мозга, от которого страдают всего несколько людей в мире. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"К нам поступила женщина с редчайшей патологией головного мозга - доброкачественной опухолью подъязычного нерва. Такое заболевание можно вообще никогда не встретить, даже в литературе описаны единичные случаи. Уникальность и сложность в том, что в опухоль вовлекается позвоночная артерия с ее ветвями и группа нервов, отвечающих за сердцебиение, иннервацию лица, головы, языка. Кроме того, опухоль спускается в шейный отдел, сдавливая спинной мозг. И наша задача удалить новообразование, максимально сохранив качество жизни", - цитирует пресс-служба заведующего нейрохирургическим отделением ККБ Егора Колотова.

По данным пресс-службы, медики применили метод под названием Extrafarlateral, практику по которому проходили в Турции. Операция по удалению опухоли проводилась в максимально укомплектованной нейрохирургической операционной, длилась она восемь часов. В результате удалось сохранить слуховой нерв и не повредить лицевой.

"Сейчас я слышу лучше, чем до операции, хотя мне говорили, что могу потерять слух на одно ухо. Единственное, что голос свой не узнаю, стал более тихим" - приводятся в сообщении слова женщины.

Как уточнили в пресс-службе ККБ, сейчас женщина идет на поправку, рецедивов не ожидается, так как опухоль была доброкачественная. Со временем у нее восстановится и голос.