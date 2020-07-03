Коронавирусная инфекция была выявлена у 2,4 тыс. российских студентов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Коронавирус по состоянию на конец мая был обнаружен у 2,4 тыс. студентов и 768 сотрудников российских вузов. Такие данные со ссылкой на Минобрнауки РФ приведены в аналитическом докладе "Уроки "стресс-теста". Вузы в условиях пандемии и после нее", разработанном по инициативе министерства, который имеется в распоряжении ТАСС.

"В России были лишь единичные случаи формирования в гражданских университетах очагов инфекции. 2 403 заболевших студентов (49% из них - иностранные граждане), 768 заболевших сотрудников", - говорится в докладе с уточнением, что данные актуальны на 26 мая 2020 года.

Отмечается, что темп прироста заболевших среди студентов и сотрудников "оказался более чем в три раза ниже, чем средние значения по стране".

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. В конце мая министерство поручило вузам и научным организациям снимать ограничения из-за коронавируса в зависимости от ситуации в регионе, где они расположены.