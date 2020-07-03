Жители Камчатки получат компенсации штрафов за сдачу авиабилетов из-за пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июля. /ТАСС/. Новая мера поддержки введена по поручению врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова для тех, кто вынужден был из-за пандемии сдать со штрафными санкциями авиабилеты. Всего на компенсации штрафов направлено порядка 240 тысяч рублей из бюджета региона, сообщается на сайте краевого правительства.

Большинство жителей Камчатки традиционно летом стараются выезжать в отпуск, но в этом году из-за ограничительных мер по коронавирусу многие отказались от полетов и массово сдают авиабилеты.

"В полном размере компенсировать расходы по уплате штрафных санкций авиакомпаниям могут жители Камчатки, которые оформят возврат авиабилетов по маршруту следования или части маршрута в другие субъекты Российской Федерации и в обратном направлении с датами вылета и возврата в период с 12 марта по 11 мая 2020 года. Главное условие - предоставить полный пакет документов, подтверждающих понесенные расходы. Право на обращение за оказанием единовременной материальной помощи возникает у граждан в течение 6 календарных месяцев с даты подтвержденного возврата авиабилетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура оформления компенсации предельно проста, и после сдачи документов деньги поступают на лицевые счета в течение двух недель.