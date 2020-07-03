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Пандемия коронавируса нового типа

Меркель впервые с начала пандемии появилась на публике в защитной маске

Ранее канцлер ФРГ утверждала, что соблюдает общепринятые правила дистанции, поэтому ей не нужна защита рта и носа
Канцлер Германии Ангела Меркель REUTERS/Fabrizio Bensch
Описание
Канцлер Германии Ангела Меркель
© REUTERS/Fabrizio Bensch

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель впервые после начала пандемии коронавируса публично надела защитную маску. Это произошло в пятницу перед заседанием Бундесрата (палата представителей федеральных земель). На фото, которое опубликовало издание Focus Online, она стоит в черной маске с логотипом председательства ФРГ в ЕС рядом с премьер-министром Саксонии-Анхальт Райнером Хазелоффом.

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В понедельник на пресс-конференции с участием Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона одна из журналисток спросила, почему канцлер никогда не появляется на публике в защитной маске. Меркель отметила, что соблюдает общепринятые правила дистанции, а потому ей не нужна защита рта и носа. При этом она добавила, что надевает маску, когда идет совершать покупки, а также в целом придерживается "рекомендованного порядка действий" в условиях пандемии. Меркель также отметила, что в дальнейшем "еще будут возможности" увидеть ее в маске.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияМакрон, ЭмманюэльПандемия коронавируса нового типа
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