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В России к 2019 году число пациентов с наркозависимостью снизилось почти в 1,5 раза

В 2010 году в стране зарегистрировали 350 936 случаев с синдромом зависимости от наркотических веществ, а в 2019 году - 236 214

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Количество пациентов в России с синдромом зависимости от наркотических веществ снизилось с 2010 года к 2019 году в 1,48 раз или на 32,7%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за прошлый год, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в 2010 году было зарегистрировано 350 936 случаев с синдромом зависимости от наркотических веществ, а в 2019 году - 236 214. Количество случаев синдрома зависимости от наркотических веществ на 100 тыс. населения в 2010 году составляло 246,5, в 2019 - 160,9.

Кроме того, количество психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя и синдромом алкозависимости, с 2000 года снизилось в два раза, с 2 355 287 в 2000 году до 1 281 811 в 2019 году. Из расчета на 100 тыс. населения в 2000 году в России заболеваемость составляла 1 629,9 случаев, а в 2019 - 873,3. Также более чем в два раза сократилось и количество пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя. В 2010 году этот показатель составлял 100 622 или 70,7 случаев на 100 тыс. населения, а в 2019 - 45 245 или 30,8 случаев.

Наибольшее число пациентов с психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя и синдромом алкозависимости, из расчета на 100 тыс. населения в 2019 году было зарегистрировано в Чукотском автономном округе - 275,9, Ненецком автономном округе - 141,5 и Пензенской области - 123,5, наименьшее - в Республике Ингушетия - 0,4 и Чечне - 2,1. Всего в России в 2019 году было зарегистрировано почти 1,9 млн психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. В 2000 году это число составляло 3,4 млн.

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