Петербург, Москва и Татарстан лидируют по числу пациентов с расстройством психики

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Москва и Татарстан вошли в число регионов с наибольшим количеством пациентов, которым в прошлом году был впервые поставлен диагноз "психическое расстройство". Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за 2019 год, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно данным сборника, в Петербурге число таких пациентов составляет 4737, в Москве - 3137, в Республике Татарстан -2531. Далее идут Республика Башкортостан (2341 человек) и Московская область (2023).

Наименьшее число пациентов с впервые поставленным диагнозом "психическое расстройство" в прошлом году было зафиксировано в Ненецком автономном округе (9 человек), Чукотском АО (19), Мурманской области (70), Еврейской АО и в городе Севастополе (87 человек). Отмечается, что диагноз не связан с употреблением пациентами психоактивных веществ.

Общее число людей, которым впервые поставлен такой диагноз, сократилось в два раза за 19 лет: 120966 человек в 2000 году и 58725 в 2019 году.