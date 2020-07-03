Во фракции "Единая Россия" сообщили, что вопрос о выходном дне 1 июля не обсуждали

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вопрос о выходном дне 1 июля в честь принятия поправок к Конституции РФ в думской фракции единороссов не обсуждается. Об этом в пятницу ТАСС сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Как подводили итоги голосования по поправкам в Конституцию России

"Нет, ничего подобного не обсуждалось", - сказал Исаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.