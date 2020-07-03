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Голосование по поправкам в конституцию

Во фракции "Единая Россия" сообщили, что вопрос о выходном дне 1 июля не обсуждали

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вопрос о выходном дне 1 июля в честь принятия поправок к Конституции РФ в думской фракции единороссов не обсуждается. Об этом в пятницу ТАСС сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

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"Нет, ничего подобного не обсуждалось", - сказал Исаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

Теги
РоссияИсаев, Андрей КонстантиновичГолосование по поправкам в конституцию
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