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Пандемия коронавируса нового типа

Попова заявила, что коронавирус оказался не так страшен

Глава Роспотребнадзора отметила, что инфекция оказалась "объемлющим в части мировых проблем вызовом", но Россия его преодолевает значимо лучше, чем другие страны
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Эпидемиологическое сообщество ученых и специалистов прогнозировало возможное появление нового вируса, к такой ситуации готовились. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

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"Вы знаете, вообще для всех эта ситуация, хочется сказать, что мы к ней готовились, мы в самом деле к ней готовились. Но вот степень готовности разных стран - она сегодня очевидно разная. Мы все понимали - эпидемиологическое сообщество, ученые - что когда-то такой момент наступит", - сказала она.

Однако вирус, по словам Поповой, оказался не так страшен. "Но, <...> он достаточно неожиданно и очень, вы знаете, таким объемлющим в части мировых проблем оказался вызовом. Мы его преодолеваем, этот вызов. Все преодолевают, [Россия] значимо лучше, чем другие страны. И <...> потому что мы его преодолеваем, у нас появляется возможность начать работу тех или иных сфер услуг, <...> различных направлений. И важно сделать это так, чтобы не было рисков", - отметила Попова.

По ее мнению, мир из-за пандемии очень сильно изменился, и приходится говорить о "новой нормальности", разрабатывать и устанавливать новые правила безопасности. "Мы начали писать новые правила, когда у нас еще и пика не было, мы начали их писать в конце апреля. Мы понимали, что это все пройдет", - добавила она.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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