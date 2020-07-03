Попова заявила, что в школах выбрасывают половину приготовленной еды

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Половина приготавливаемой для школьников еды не съедается и утилизируется, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"В правительстве штаб создан по организации горячего питания. <...> Очень важно, чтобы организовать так, чтобы дети ели. <...> Они совсем не едят. Понимаете, что происходит? Они приходят в школу, государство тратит деньги, что-то готовит, у нас даже, знаете, новый показатель [появился] - индекс несъедаемости. Половина [приготовленной еды] уходит в корзину", - сказала она.

Попова также предложила пролоббировать участие ресторатора Аркадия Новикова, чтобы он помог улучшить систему питания в школах. "Я вообще-то когда-то хотел заниматься питанием в школах <...>. Это очень сложно, очень сложная и большая ответственность. <...> Знаете, что думал, вот смотрите, приносят детям утром, например, кашу. Вот я специально ездил в школы, меня иногда просили посмотреть, как работают столовые в школах. <...> Надо делать какие-то смузи, надо делать, чтобы, в первую очередь, детям было вкусно, чтобы они хотели съесть. Но это важно, чтобы было вкусно и полезно. А бывает, что полезно, а потом он не ест ничего", - сказал Новиков.

Глава Роспотребнадзора отметила, что сегодня уже меняются нормы питания детей в школах в зависимости от региона. "Например, дети в Якутии не пьют молоко, ну просто это никогда не было принято в их семьях. Ну нет там такого стада, которое бы давало молоко. А, например, дети в Арктике, когда полгода ночь, должны получать большее количество витамина D. И мы сейчас сделали рационы, они примерные, они не обязательные, рационы, адаптированные к каждому региону", - заключила она.

В начале июня Попова сообщила, что Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по горячему питанию в школах. В частности, документы направлены на профилактику вредных пищевых привычек, снижение рисков формирования патологии желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, развития сердечно-сосудистых заболеваний и избыточной массы тела. В них прописаны рекомендации по режиму питания - интервалам, времени и числу приемов пищи - детей как в образовательных организациях, так и дома, по составлению меню, обеспечению контроля качества питания и мониторинга горячего питания с целью оценки эффективности организации питания обучающихся. В методических рекомендациях приведены среднесуточные наборы пищевых продуктов, примерные меню, таблицы замены пищевых продуктов с учетом их пищевой ценности. В них также разъясняются вопросы организации питания детей в общеобразовательной организации, порядок мониторинга и общественного контроля.