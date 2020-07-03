Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется у тех, кто ею переболел, в том числе и в легкой форме. Однако пока непонятно, как долго он сможет сохраняться, этот вопрос сейчас изучается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Но то, что мы сегодня уже видим, говорит о том, что иммунитет формируется, иммунитет формируется и у тех, кто переболел, и у тех, кто легко переболел. Мы еще не знаем, и никто в мире не знает, сколько он будет длиться, как долго. Но вот это то, что мы сейчас должны выяснить", - сказала она.

Попова отметила, что в мире пока не так много научных публикаций о том, как формируется популяционный иммунитет. Поскольку Россия вступила в эпидемический процесс на два месяца позже, чем ряд стран, иммунитет также будет формироваться позднее. "Наши ученые говорят, что раньше, чем 48 дней от момента заболевания, смотреть иммунитет, который останется дальше и будет защищать человека, просто рано. Поэтому в рамках этих сроков мы только сейчас начали эти исследования, не потому что мы не были готовы или что-то мы не делали", - пояснила она.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу пройдет в июне в 22 регионах России.