Знания школьников могут оценить через 15-20 лет по цифровому следу

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Оценка знаний школьников через 15-20 лет может формироваться на основе их цифрового следа, то есть на основе информации о мероприятиях, в которых ученики участвуют, выполненных заданиях и творческих достижениях, считает врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

"По моему прогнозу мир движется к тому, что каждый человек, не только выпускник, имеет все больше и больше цифровых следов, которые в принципе не стираются. Думаю, что не только наша страна, но и весь мир в ближайшее десятилетие, 15-20 лет, перейдет на совершенно другие формы оценки знаний", - сказал Музаев журналистам.

Он отметил, что в будущем за каждым учеником будет тянуться "шлейф, как минимум, с 4-го класса о всех его достижениях по каждому предмету".

"Отследить успешность ребенка с самого детства, динамику, взлеты его, какой-то регресс будет возможным к 2040 году, я думаю", - сообщил Музаев.