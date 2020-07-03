Новосибирские власти ограничат круглосуточную продажу алкоголя в жилых домах

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли Новосибирской области подготовило законопроект по ограничению работы заведений общепита с круглосуточной продажей алкоголя в жилых домах. Об этом сообщила 3 июля пресс-служба правительства региона.

По словам министра промышленности и торговли региона Андрея Гончарова, уже несколько лет по некоторым адресам в Новосибирске поступают регулярные жалобы в полицию на "псевдообщепиты", которые находятся в жилых домах и круглосуточно торгуют алкоголем. Ситуацию, когда предприниматели ставят в своем магазине пластиковый стол, несколько стульев и называют это "заведением общепита", министр Гончаров назвал "лукавством".

"Готовится принятие закона, который планируется рассмотреть в первом чтении на ближайшей сессии заксобрания региона 9 июля. Предлагается увеличить площадь зала обслуживания посетителей до 50 кв. м. Это решение взвешенное и не затронет большинство заведений, которые работают по закону. Речь о небольших заведениях, которые не соблюдают законодательство и санитарные нормы - они могут закрыться. Очень хочется, чтобы внесение таких изменений послужило для бизнеса определенным сигналом, что нельзя пренебрегать мнением жильцов, если ваш бизнес находится в жилом доме", - заявил Андрей Гончаров.

Ранее законы, ограничивающие продажу алкоголя в жилых домах, были приняты в Удмуртии, Псковской, Владимирской и Воронежской областях, а также в ряде других регионов РФ. В мае сообщалось, что около половины российских регионов готовятся ввести запрет на продажу алкоголя в барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах, с залом обслуживания менее 50 квадратных метров.