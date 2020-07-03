Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.

"Это сообщение не ставило целью перечислить все страны, которые участвовали в поражении нацистской Германии. Если бы это было так, то, боюсь, мне пришлось бы приносить извинения не только России, но и Канаде, Франции, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании. В этом сообщении не упоминается множество других стран, но создается впечатление, что причиной такой реакции было то, что это сообщение показалось свидетельствующим о недостаточном внимании и признании США роли СССР во Второй мировой войне", - заявил он в интервью телеканалу РБК.

Посол пояснил, что то сообщение в Twitter не было "попыткой переписать историю и не было ошибкой", оно было адресовано британским союзникам, с которыми США очень тесно работали в годы Второй мировой войны. "Было много американских авиабаз и военно-морских баз. Миллион американцев были дислоцированы в Великобритании, затем с ее территории участвовали в развертывании нормандской операции, а до нее в операции "Факел" по высадке в Северной Африке", - напомнил он.

Никаких сомнений

Салливан подчеркнул, что вне всякого сомнения нет ни одной другой страны, которая бы пострадала в той же мере, что и СССР от действий нацистской Германии. "Нет ни одной страны, которая бы потеряла так много жизней, так сражалась и так много сделала, как СССР, воевавший с нацистской Германией на восточном фронте. На этот счет не существует никаких сомнений. Достаточно просто посмотреть на количество погибших русских наряду с украинцами, белорусами и представителями других народов СССР", - добавил дипломат.

"Думаю, что реакция на это сообщение была вызвана тем, что на тот момент люди были просто очень ранимы. Но это ни в коем случае не было попыткой принизить роль Советского Союза и РСФСР как части Советского союза в победе над нацистской Германией", - указал он.

При этом посол выразил надежду на то, что россияне ценят вклад США в виде значительной материальной помощи по лендлизу для победы Советского Союза над нацистской Германией, о чем писал в своей статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" президент России Владимир Путин. "США тоже внесли очень огромный вклад, мы им очень гордимся. И мы отметим победу во Второй мировой войне в день ее окончания в начале сентября, когда будем праздновать 75-летие нашей победы над Японской империей", - заключил Салливан.

8 мая Белый дом опубликовал в Twitter видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".