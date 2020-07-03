Росстат: проведение переписи населения онлайн может увеличить охват респондентов на 5-10%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Возможность проведения Всероссийской переписи населения в онлайн-формате может на 5-10% увеличить охват респондентов за счет привлечения тех, кто по различным причинам не хочет принимать участие в опросе в традиционном формате. Такие результаты в Росстате будут считать успехом, сообщил журналистам глава ведомства Павел Малков.

"Даже если мы соберем 5-10% через госуслуги, то это уже будет успех. Потому что это будут те люди, которых мы, скорее всего, просто так бы не нашли, которые не открыли бы дверь переписчику и не пожелали бы общаться в формате офлайн", - сказал он.

Как ранее сообщил глава Росстата, Всероссийская перепись населения, которая должна была состояться в октябре 2020 года, перенесена на апрель 2021 года. Ее особенностью станет то, что помимо традиционных способов добавится онлайн-формат: желающие смогут заполнить анкету через портал госуслуг. Кроме того, переписчики будут обеспечены планшетами отечественной разработки, запуск производства которых состоялся 30 июня на заводе в Ивановской области.

О том, как собирают планшеты для Всероссийской переписи населения, читайте в материале портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.