Кузнецова просит со всей строгостью подойти к делу о насилии над 1,5-годовалой девочкой

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова приветствовала решение суда об отмене оправдательного приговора по делу о насилии отца над 1,5-годовалой дочерью в Татарстане, попросив рассмотреть это дело "со всей строгостью закона". Об этом уполномоченный сообщила на своей странице в Instagram.

В пятницу Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор мужчине по обвинению в изнасиловании 1,5-годовалой дочери. Мужчина был оправдан приговором Бугульминского районного суда от 13 апреля в связи с отсутствием состава преступления.

"Уголовное дело вернется на новое рассмотрение в Бугульминский городской суд. Надеюсь, теперь будут даны однозначные ответы на вопросы, от разрешения которых напрямую зависит жизнь и здоровье маленького ребенка. Возмущение и наше, и многих людей абсолютно понятно. Я благодарю прокуратуру, коллегу уполномоченного в регионе за оперативную реакцию и активную работу по восстановлению справедливости. Необходимо подойти к разбирательствам и решениям по этому случаю по всей строгости закона", - написала Кузнецова.

Также она обратила внимание, что мужчина в последнее время проживал с семьей и детьми, общение не было ограничено.

"Органы опеки и попечительства и комиссия по делам несовершеннолетних должны также подключиться и предпринять все меры по защите и соблюдению прав детей в данной семье. Помимо этого, мы считаем необходимым обратиться в Следственный комитет с целью проверки возможного жестокого обращения и насилия по отношению к другим детям, проживающим в семье. Наказание для тех, кто совершает преступления в отношении детей, должно быть неотвратимо", - прокомментировала Кузнецова.