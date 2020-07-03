Песков прокомментировал сообщения о повышении уровня радиации над Северной Европой

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Система радиационного мониторинга России не фиксировала каких-либо чрезвычайных ситуаций, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения о повышении уровня радиации над Северной Европой. "В России весьма совершенная система мониторинга и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось", - сказал Песков.

Вопрос о том, фиксировалось ли само повышение уровня радиации, пресс-секретарь президента переадресовал специалистам. По его словам, ничего, что вызвало бы беспокойство Кремля, в этой сфере нет. Песков также напомнил о заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что зафиксированный уровень радиации не представляет угрозу для населения.