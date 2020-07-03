Число врачей в России в 2019 году увеличилось на 2,6 тыс.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Число врачей в России по данным за 2019 год составило 551 473 человека, что на 2 655 специалистов больше, чем в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за 2019 год, с которыми ознакомился ТАСС.

Примечательно, что больше 70% от общего числа врачей составляют женщины - 391 717 человек. Больше всего врачами с расчетом на 10 тыс. человек населения в прошлом году были обеспечены Чукотский автономный округ (63,2), Магаданская область (54,4), Якутия (51,8), Ханты-Мансийский автономный округ (51,6) и Сахалинская область (50,8). Меньше всего - Курганская область (23,8), Псковская область (25,8), Владимирская область (27,7), Чеченская Республика и Еврейская автономная область (по 27,9). В Москве и Санкт-Петербурге данные показатели составляют 44,3 (всего 55 849 врачей) и 60 (всего 32 321 врач) соответственно.

По данным за прошлый год, согласно сборнику, в России насчитывалось всего более 35 тыс. врачей акушеров и гинекологов, 1,3 тыс. аллергологов и иммунологов, 38 тыс. анестезиологов - реаниматологов, 6,1 тыс. инфекционистов, 11,3 тыс. врачей общей практики, 8,5 тыс. взрослых и детских онкологов и других.