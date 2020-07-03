Около 85 тыс. кубанских детей смогут отдохнуть в детских лагерях летом

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Власти Кубани планируют, что здравницы и лагеря смогут принять около 85 тыс. детей из Краснодарского края летом 2020 года. Особое внимание будет уделено детям, стоящим на профилактическом учете, сообщили журналистам в пресс-службе региональной администрации.

"В этом летнем сезоне планируется оздоровить 85 тыс. кубанских детей. <…> Особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей, которые состоят на профилактическом учете - это 15 тыс. ребят", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент в регионе работают 19 детских здравниц. В ближайшее время количество открытых лагерей и санаториев должно увеличится до 110.

"В июне детские лагеря не принимали ребят, плюс не работают пришкольные лагеря. Поэтому в этом году бюджет оздоровительной кампании сокращен до 1,5 млрд рублей. <…> Задача, которую ставит перед нами губернатор, - сделать их отдых комфортным и безопасным с учетом сегодняшней эпидобстановки", - приводит пресс-служба слова министра труда и соцразвития края Сергея Гаркуши.

В пресс-службе подчеркнули, что в всех открывающихся лагерях строго соблюдаются требования Роспотребнадзора: группы и отряды наполняются не более чем на 50%, действует запрет на посещение организаций посторонними лицами.

Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали детей. В пятницу на онлайн-совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что детские лагеря отдыха начнут работать в 19 регионах России до 6 июля, при этом всего планируют открыть более 33 тыс. учреждений. Крупнейшие детские центры, такие как "Орленок", "Смена" и "Артек", планируют принять детей с 1 июля, а "Океан" - с 14 июля.

В прошлый четверг в ходе заседания оперативного штаба в четверг Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию, возобновят прием отдыхающих с 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора. Отдыхать в них смогут только жители региона.