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Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

Решение было принято в пятницу в Екатеринбурге
Схиигумен Сергий Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Схиигумен Сергий
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Суд Екатеринбургской епархии принял в пятницу решение лишить сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией". Об этом сообщил журналистам настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора - председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.

"Извергнуть схиигумена Сергия (Романова) из священного сана", - сказал он.

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