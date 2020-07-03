Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Суд Екатеринбургской епархии принял в пятницу решение лишить сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией". Об этом сообщил журналистам настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора - председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
"Извергнуть схиигумена Сергия (Романова) из священного сана", - сказал он.