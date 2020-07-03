Людей с ожирением в России в 2019 году стало больше на 15,8%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Число пациентов с ожирением в 2019 году увеличилось на 15,8% по сравнению с 2018 годом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства по итогам прошлого года.

Так, в 2018 году зарегистрированных больных с этим диагнозом, установленным впервые в жизни, было 446 663, а в 2019 году - 517 357. Из расчета на 100 тыс. населения этот показатель в 2019 году составил 352,5 случая, а в 2018 году - 304,2.

Больше всего случаев ожирения на 100 тыс. населения в 2019 году в России было выявлено в Новгородской области (905,4), Алтайском крае (884,9) и Ленинградской области (851,7). Меньше всего - в Чечне (121,2), Приморском крае (130,3) и в Ингушетии (150).

Отмечается, что среди детей до 14 лет ожирение в 2019 году впервые установили у 112 тыс. пациентов, что на 14,9 тыс. больше по сравнению с 2018 годом. У возрастной категории 15-17 лет этот показатель также возрос на 6,6 тыс., составив 38,8 тыс. в 2019 году. Всего же в России в 2019 году с диагнозом "ожирение" было зарегистрировано около 2,2 млн человек, что на 172 тыс. больше, чем было в 2018 году.