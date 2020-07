Twitter уберет из программного кода слова master, slave и blacklist

"Инклюзивный язык играет важнейшую роль в создании такой среды, где будет место для каждого. Язык, который мы используем в своих кодах, не отражает ценностей нашей компании и не представляет людей, которым мы служим. Мы хотим изменить это", - отмечается в сообщении.

В частности, термин blacklist ("черный список") будет заменен на "список отказов", whitelist ("белый список") - на allowlist ("список разрешений"), термины master/slave ("хозяин/раб", употребляются в программном коде) - на leader/follower ("лидер" и "последователь"), в повседневной практике обращение guys ("парни") - на people, you all ("народ" и "все"), he и his ("он" и "его") - на they и their ("они" и "их").

Пересмотру подвергнутся не только термины в коде, но и во внутренних документах, рабочих инструкциях, сопроводительных записках. "Слова имеют значение на наших встречах, в наших разговорах, в наших документах. Мы знаем, что надо проделать большую работу, но мы к ней готовы", - сказано в обращении к пользователям соцсети.

Ранее о пересмотре правил написания и использования слов под влиянием движения "Жизни темнокожих имеют значение" в США заявили ряд американских изданий. Агентство Associated Press и газета "Нью-Йорк таймс", например, приняли решение писать слово black, когда им обозначаются темнокожие, с заглавной буквы.