Минздрав: вакцинация детей от других болезней не повышает риск заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вакцинация детей от других заболеваний, в том числе в период пандемии, не повышает риск инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в опубликованных в пятницу методических рекомендациях Минздрава РФ.

"Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются. Вакцинация не повышает риск инфицирования ребенка в период пандемии и не ослабляет иммунный ответ против возбудителя инфекции с высоким уровнем распространения в данный период времени. Напротив, необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста в соответствии с рутинными программами для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий контролируемых инфекций, как например кори, полиомиелита, дифтерии и коклюша", - говорится в тексте рекомендаций.

Отмечается также, что дети, которым некоторые прививки не были сделаны в срок, прививаются в рамках "догоняющей" вакцинации с соблюдением схем и интервалов, указанных в национальном календаре профилактических прививок. "Иммунизацию следует проводить в условиях строгого соблюдения мер предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В регионах, где плановая иммунизация была сокращена или приостановлена вследствие распространения COVID-19, она должна быть начата и активизирована при первой же возможности, как только эпидемиологическая ситуация позволит возобновить работу служб первичной медико-санитарной помощи. В регионах с приостановленной иммунизацией должны быть незамедлительно проведены мероприятия по активному выявлению, прежде всего непривитых детей и планированию графика их вакцинации", - отмечается в документе.

Как пояснил в середине мая помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, вакцинация детей и взрослых в России не отменялась на федеральном уровне, регионы самостоятельно принимают решение о приостановке этих процедур с учетом эпидемиологической обстановки. При этом плановая вакцинация среди взрослого населения страны может быть возобновлена после нормализации эпидемиологической ситуации по коронавирусу, подчеркивал он.