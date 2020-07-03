Институт кибербезопасности открылся в Петербургском Политехе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Институт кибербезопасности и защиты информации (ИКБ) запустили в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе вуза.

"В ближайших планах ИКБ - открытие новых образовательных программ по киберпсихологии, киберустойчивости цифрового производства, создание программ специализированного повышения квалификации по пентестингу (испытания систем кибербезопасности)", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на директора нового института Дмитрия Зегжду.

Как пояснили в пресс-службе, в институте будет использован практико-ориентированный подход к обучению, который основан на тестировании систем безопасности и поиске уязвимостей. Он ориентирован в первую очередь на получение и закрепление практических навыков. Кроме того, внедрены концепции "виртуальная учебная лаборатория" и "учебный полигон", реализующие игровые методики по обеспечению информационной безопасности.

"У ИКБ большие планы и в области научной деятельности: уже сейчас ведется плотное сотрудничество с отечественными и зарубежными лидерами индустрии - LG, Bosch, Cisco, Huawei, Газпромнефть, ГосНИИАС, АО "Трансмашхолдинг", - говорится в материалах пресс-службы.

Институт будет заниматься разработками технологий защиты в распределенных автоматических банковских средах, промышленности, системах беспилотного транспорта, IT-средах удаленной и цифровой медицины и других, пояснили в пресс-службе вуза. Кроме того, ИКБ планирует проводить совместные научно-технические проекты с представителями бизнеса и промышленности.