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В Кремле не обсуждают идею сделать 1 июля праздничным нерабочим днем

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой сделать праздничным день, когда на всероссийском голосовании были одобрены поправки в конституцию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. В администрации президента России не обсуждают идею о том, чтобы сделать 1 июля нерабочим праздничным днем. Об этом ТАСС заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, такая инициатива в Кремле не обсуждается", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Так представитель Кремля прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой, о котором ранее написали ряд СМИ. Она предложила сделать праздничным день 1 июля, когда на всероссийском голосовании были одобрены поправки в конституцию. Позже первый замглавы фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев сообщил ТАСС, что единороссы такую идею не обсуждают.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%. 

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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