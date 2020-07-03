Владимир Познер и ведущий BBC Ник Гоуинг обсудят fake news на проекте Cyber Polygon 2020

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Владимир Познер и известный британский журналист, ведущий BBC Ник Гоуинг обсудят проблему распространения фейковых новостей в ходе ежегодного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020, который проведет 8 июля Сбербанк совместно с Центром кибербезопасности Всемирного экономического форума при поддержке Интерпола. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Сбербанка.

"Владимир Познер и Ник Гоуинг обсудят проблему fake news на очередном ежегодном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2020, который пройдет 8 июля этого года. Тренинг является официальным проектом Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Группы Сбербанк и проходит при поддержке Интерпола", - рассказали в пресс-службе.

Познер и Гоуинг обсудят влияние проблемы fake news на благополучие бизнеса и целых государств, а также поделятся своим видением того, как будет развиваться ситуация с дезинформацией дальше и что нужно делать, чтобы ей противостоять, говорится в сообщении.

"Проблема дезинформации в интернете в последние годы стала исключительно актуальной: ее обсуждают мировые лидеры, в ряде стран, в том числе и в России, принимаются специальные законы, а такие платформы, как Facebook, Twitter, Google и другие, объединяются, чтобы вместе противостоять фейкам в сети. Fake news наносят серьезный ущерб мировой экономике - по данным экспертов, глобальные потери от подобных информационных атак составили $78 млрд в 2019 году", - отмечают в Сбербанке.

В рамках Cyber Polygon 2020 также пройдет тренинг для технических специалистов, в котором примут участие команды из крупных международных корпораций, рассказали в пресс-службе Сбербанка. Участники тренинга отработают такие навыки, как отражение активной кибератаки, расследование уже случившегося инцидента, проверку IT-периметра на наличие уязвимостей, сбор информации об атаке для передачи в правоохранительные органы.