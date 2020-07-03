Минздрав рекомендует женщинам с коронавирусом сохранять грудное вскармливание младенцев

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минздрав России советует матерям, у которых подтвержден коронавирус, сохранять грудное вскармливание младенцев при соблюдении всех профилактических мер по заражению. Об этом говорится в опубликованных в пятницу методических рекомендациях министерства.

"Новорожденные от инфицированных SARS-CoV-2 матерей должны быть обследованы на возбудителя и изолированы (дома или в отделении, в зависимости от их состояния). Грудное вскармливание при возможности целесообразно сохранить при обеспечении всех мероприятий по инфекционной безопасности", - говорится в документе.

Кроме того, для профилактики заражения коронавирусной инфекцией, Минздрав рекомендует особое внимание уделять блокированию путей передачи вируса. В частности, закрывать рот и носи салфеткой при кашле или чихании, часто мыть руки ребенку или обучить его многоступенчатой технике мытья рук, научить ребенка не дотрагиваться до рта, носа, глаз до мытья рук сразу после возвращения из общественных мест. Детские игрушки советуют регулярно обрабатывать нагреванием до 56 градусов в течение получаса с применением 70% спирта, хлорсодержащих дезинфектантов или ультрафиолетового излучения.

"Уменьшить риск заражения - ограничить использование общественного транспорта в эпидемических очагах, использовать маски, особенно в плохо вентилируемых помещениях, избегать контактов с дикими животными и походов на рынки, где их могут продавать. Наблюдение за детьми, контактировавшими с заболевшими (измерение температуры тела, наблюдение за общим состоянием), при появлении симптомов, подозрительных на заражение SARS-CoV-2, - госпитализация в профильные стационары", - говорится в тексте документа.

Для поддержания иммунитета ребенка также рекомендуется придерживаться правил сбалансированного питания, заниматься физической активностью, избегать чрезмерных нагрузок, а также регулярно наблюдаться у специалистов.