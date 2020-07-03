Финал чемпионата WorldSkills Russia в Новгородской области не состоится в 2021 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Новгородские власти решили перенести финал национального чемпионата WorldSkills Russia, который должен был пройти в Великом Новгороде в 2021 году. Ожидалось, что в регион приедут более 2 тыс. конкурсантов и экспертов из 85 субъектов страны. Об этом журналистам 3 июля сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Он пояснил, что решение принято из-за последствий для экономики региона, которые вызвала пандемия коронавируса. Финал чемпионата перенесли на более поздний срок, чтобы в 2021 году была возможность обновить материально-техническую базу новгородских колледжей.

​​​​"В следующем году, как мы планировали, чемпионат WorldSkills национальный в Великом Новгороде проводить мы не будем, попросим Союз "Молодые профессионалы" перенести это на 2023 год", - сказал Никитин.

Движение WorldSkills в Новгородской области

WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Новгородская область присоединилась к движению WorldSkills Russia в июле 2016 года. В начале декабря 2019 года в Новгородской области открылись первые мастерские по мировым стандартам обучения WorldSkills.

Губернатор Никитин отметил, что Новгородская область останется дополнительной площадкой для проведения соревнований по части компетенций европейского чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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