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Число зарегистрированных в 2019 году в РФ беременных сократилось почти на 4%

Было зарегистрировано 3 123 156 беременных

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Количество зарегистрированных беременных в России в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилось почти на 4%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства за прошлый год, с которыми ознакомился ТАСС.

В 2019 году в России было зарегистрировано 3 123 156 беременных, что на 126,7 тыс. меньше, чем годом ранее. Из расчета на 100 тыс. населения этот показатель в 2019 году составил 8 111,3 случая, а в 2018 - 8 428,4.

Больше всего беременных в 2019 году в России из расчета на 100 тыс. населения было зарегистрировано в Чеченской Республике - 20 121,4, Алтайском крае - 17 932,1 и Карелии - 15 441,7. Наименьшее число было в Курской (3 525,2) , Тюменской (3 910,2) и Иркутской (4 148,3) областях.

Повышение рождаемости является одной из основных целей национального проекта "Демография". Он рассчитан до 2024 года и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на его реализацию планируется направить 3,1 трлн рублей.

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