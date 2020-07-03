В РПЦ назвали канонически взвешенным решение епархии о лишении сана схиигумена Сергия

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Решение церковного суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова) выверено и канонически взвешенно. Таким мнением поделился в пятницу с ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"В случае утверждения решения суда Патриархом [Московским и всея Руси Кириллом], [схиигумен Сергий] перестает быть священником. Решение взвешенное и канонически выверенное. У отца Сергия была возможность принести покаяние, но, как мы знаем, два последних заседания суда он просто проигнорировал. Но надежда на покаяние остается всегда", - сказал собеседник агентства.

Ранее церковный суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить схиигумена Сергия сана. Руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло также сообщил журналистам, что в суд стали поступать обращения от людей, утверждающих, что они являются свидетелями жесткого обращения с детьми на территории Среднеуральского женского монастыря. Он добавил, что решение будет направлено на утверждение патриарху.

Легойда также подтвердил ТАСС информацию о поступавших в суд обращениях о жестоком обращении с детьми. "Да, могу подтвердить, что такие обращения стали поступать в церковный суд Екатеринбургской епархии", - сказал он.

В свою очередь заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе пояснил, что решение суда не означает, что схиигумен отлучен от церкви. "Это не означает, что он отлучен от церкви, это значит, что он больше не священник, а простой монах. Это свидетельствует о том, что церковь оставляет ему возможность покаяния, и этот путь для него не является закрытым. Надежда всегда остается, но я бы хотел подчеркнуть, что целью судебного решения является в первую очередь защита верующих Русской православной церкви от тех негативных последствий, которые могло бы для них иметь продолжение священнослужения и публичной деятельности схиигумена Сергия. Мы исходим из того, что его выступления, которые являются в своем большинстве политически ориентированными и содержащими множество противоречивых, непроверенных или прямо ложных сведений, являются смущающими для людей, считающих себя чадами Русской православной церкви", - сказал ТАСС Кипшидзе.