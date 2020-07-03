{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ЕК разрешила использовать "Ремдесивир" для лечения коронавируса

В заявлении Еврокомиссии не уточняются условия использования препарата на европейском рынке

БРЮССЕЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Еврокомиссии.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Еврокомиссия приняла решение разрешить коммерциализацию препарата "Ремдесивир" при соблюдении ряда условий", - отмечается в документе. Каковы эти условия, в документе не уточняется.

"Мы не пожалеем никаких усилий, чтобы обеспечить [производство и продажу] эффективных лекарств или вакцины против коронавируса", - приводятся в документе слова еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес.

Накануне представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер сообщил, что Еврокомиссия проводит переговоры с американской компанией - разработчиком препарата "Ремдесивир" Gilead Sciences об обеспечении его поставок в Евросоюз в достаточном объеме. При этом 1 июля британская газета The Guardian написала, что власти США скупили практически весь запас препарата "Ремдесивир", и в ближайшие три месяца ни одна страна не сможет приобрести препарат в необходимом для нее количестве.

Как утверждают в Gilead Sciences, применение "Ремдесивира" пациентами с коронавирусом сокращает период выздоровления до четырех дней. Человеку требуется пятидневный курс с применением 6 ампул лекарства. Для развитых стран компания установила единую цену на препарат - $390 за ампулу. США, Япония, Республика Корея, Индия, Израиль, Великобритания одобрили использование "Ремдесивира" для лечения коронавирусных больных. Препарат был создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса. Он также проходил испытания для лечения лихорадки Эбола, однако не был признан эффективным.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
На дополнительную поддержку семей Астрахани до 2035 года направят 40 млн рублей
Социальную поддержку окажут около 75 тыс. семей региона
Читать полностью