ЕК разрешила использовать "Ремдесивир" для лечения коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия приняла решение разрешить коммерциализацию препарата "Ремдесивир" при соблюдении ряда условий", - отмечается в документе. Каковы эти условия, в документе не уточняется.

"Мы не пожалеем никаких усилий, чтобы обеспечить [производство и продажу] эффективных лекарств или вакцины против коронавируса", - приводятся в документе слова еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидес.

Накануне представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер сообщил, что Еврокомиссия проводит переговоры с американской компанией - разработчиком препарата "Ремдесивир" Gilead Sciences об обеспечении его поставок в Евросоюз в достаточном объеме. При этом 1 июля британская газета The Guardian написала, что власти США скупили практически весь запас препарата "Ремдесивир", и в ближайшие три месяца ни одна страна не сможет приобрести препарат в необходимом для нее количестве.

Как утверждают в Gilead Sciences, применение "Ремдесивира" пациентами с коронавирусом сокращает период выздоровления до четырех дней. Человеку требуется пятидневный курс с применением 6 ампул лекарства. Для развитых стран компания установила единую цену на препарат - $390 за ампулу. США, Япония, Республика Корея, Индия, Израиль, Великобритания одобрили использование "Ремдесивира" для лечения коронавирусных больных. Препарат был создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса. Он также проходил испытания для лечения лихорадки Эбола, однако не был признан эффективным.